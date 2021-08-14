Лондон, 14 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Приближение всемирного саммита по климату в Глазго рождает самые смелые рекламные климатические кампании с вовлечением в них детей. Появление в своё время Греты Тумберг на мировой климатической арене ознаменовало премьеру сериала под названием «Дети за климат» — мыльной оперы, конечная цель которой, как и любого другого телевизионного шоу, — отвлечь внимание широких слоёв населения от сути происходящей экономической трансформации и интерпретировать происходящее ограбление климатическими инструментами развивающихся стран как «спасение планеты от человека».

Детский крестовый поход

Джуд Уокер, одиннадцатилетний мальчик, отправился в пешее путешествие, которое, по его мнению, поможет спасти планету: он идёт в Лондон из северной Англии, чтобы заручиться поддержкой для введения налога на выбросы углерода. Об этом сообщает швейцарский информационный портал SWISSINFO 13 августа 2021 года.

Вдохновленный климатической активисткой Гретой Тунберг, Уокер спустился с Хебденского моста в Йоркшире для того, чтобы преодолеть холмы, дождливую погоду и свои сомнения на 210-мильном пути к британскому парламенту в Вестминстере, в центре Лондона.

Особенно очаровательно выглядит акция маленького Уокера в свете выпущенного 9 августа 2021 года Шестого доклада МГЭИК, пронизанного алармистскими климатическими настроениями.

Хотя большинство политических лидеров и крупных инвесторов верят в научные данные, лежащие в основе теории изменения климата, существуют глубокие разногласия по поводу того, что нужно сделать, чтобы остановить глобальное потепление, насколько радикальными должны быть ответные меры и кто должен за это платить.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Основная задача борьбы с изменением климата

Маленький Уокер уверен, что углеродный налог — это решающий шаг на путь, ведущий прочь от «антиутопического мира».

« Теперь мы знаем намного больше об изменении климата, и я думаю, что налог на выбросы углерода определенно стал бы одним из самых полезных решений », — заявил Уокер агентству Reuters, когда он дошёл до Уобурн-Сэндс, городка примерно в 50 милях к северу от Лондона.

Мальчик хочет, чтобы люди подписали петицию с призывом ввести налог на выбросы углерода. В настоящее время её подписали чуть менее 57 000 человек. Если она получит 100 000 подписей, то будет рассмотрена британским парламентом.

В ответ на петицию Великобритания заявила, что она первая крупная экономика, принявшая закон о достижении нулевых объёмов выбросов к 2050 году, и что она привержена климатической политике «загрязнитель платит».

« Последствия изменения климата у же видны , — сказал Уокер. — Нам действительно нужно внести изменения сейчас, особенно если вы хотите избежать разрушительных последствий в будущем ».

Мальчик проходит 10 миль в день в сопровождении членов своей семьи или друзей. Он должен закончить свою прогулку в лондонском парке Сент-Джеймс в субботу, 14 августа 2021 года.

Школьная забастовка за климат — всемирное движение учащихся в защиту климата от глобального потепления, созданное по инициативе шведской школьницы Греты Тунберг. Сан-Pемо, Италия

Вовлечение детей в политику считается аморальным и повсеместно осуждается. Не понятно, почему для глобальной климатичсекой аферы сделано исключение (см. «Фальсификация и подлог! Переход на зеленую экономику не имеет оправдания»). Не лучше ли маленькому Уокеру и подросшей Грете Тунберг вместо того, чтобы повторять глупости про углеродный налог, которым их учат циничные дяди и тёти из зеленых НКО, узнать, что для того, чтобы наполовину уменьшить рост глобальной температуры достаточно отказаться от нелинейных шкал температурного расширения ртути и спирта, которыми продолжают пользоваться климатологи. А чтобы прекратить раздуваемую истерию по поводу чрезвычайной климатической ситуации накануне СОР26, достаточно, как посчитали физики, перекрасить все дороги в белый цвет, что намного дешевле зеленой перезагрузки мировой экономики, на которую потребуются сотни триллионов долларов. Но она очень нужна денежным мешкам Уолл-Стрит.