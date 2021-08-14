Москва, 14 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Представители России и Туниса подписали меморандум о взаимопонимании относительно двустороннего сотрудничества в области пилотируемых космических полётов. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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Российско-тунисское сотрудничество обсуждалось 13 августа на рабочей встрече в Москве с элементами дистанционного формата. В мероприятии приняли участие президент Туниса Каис Саид, генеральный директор компании Telnet Holding Мухаммед Фриха и посол Туниса в РФ Тарак бен Салем. Российскую сторону представляла госкорпорация «Роскосмос» во главе с директором Дмитрием Рогозиным.

Президент Туниса высоко оценил сотрудничество с Россией в области космоса, отметив большие возможности по реализации совместных проектов. Одним из таких проектов должна стать подготовка и отправка в космос женщины-космонавта из Туниса при участии России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте Россия и Венесуэла заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства.