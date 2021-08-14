Якутск, 14 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Вице-премьер России, полномочный представитель президент РФ в Дальневосточном федеральном округе поручил Роскосмосу доложить о том, как обстоит ситуация с площадью лесных пожаров в Якутии. Об этом он заявил сегодня, 14 августа, на совещании в аэропорту Якутска после облета муниципального образования Тастахский неслег в Намском районе республики.

Planet.iitp.ru Якутия в огне лесных пожаров — снимок из космоса

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«Я еще Роскосмос попросил подготовиться, чтобы они доложили, как ситуация выглядит по площадным характеристикам», — рассказал Трутнев.

Он подчеркнул, что необходимо победить лесные пожары, чтобы люди в Якутии жили в нормальных условиях.

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев в ходе совещания доложил, что в Якутии остается его заместитель Александр Чуприян, который будет в оперативном штабе принимать решения и координировать все силы и средства по борьбе с лесными пожарами.

«Я думаю, что общими усилиями с задачей будем справляться», — сказал Зиничев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Якутии в 2021 году распространились на гигантскую площадь в 7 млн гектаров. Дым от лесных пожаров достиг Урала и Северного полюса.