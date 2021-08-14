Берлин, , 09:33 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет с визитом в Россию 20 августа. Об этом 13 августа сообщил на брифинге в Берлине официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Ангела Меркель Bundeskanzlerin.de

«В пятницу, 20 августа, канцлер посетит Москву, подробности программы мы сообщим вам в начале следующей недели», — сказал он.

Помимо того, Зайберт отметил, что в ходе этого визита Меркель «вполне вероятно» проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Также он рассказал, что затем, 22 августа, канцлер Германии приедет с визитом в Киев.

Отметим, ранее в Кремле сообщили, что глава Российского государства намерен обсудить с немецким канцлером двусторонние отношения стран, а также вопросы международного и регионального характера.