Брянск, 14 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. С начала лета текущего года власти Брянской области отказались от использования санитарной авиации. Об этом 12 августа рассказал начальник вертолетной площадки «Октябрьское» (Хелипарк Брянск) Алексей Деханов в беседе с ИА «Красная весна».

Александр Шимберг ИА REGNUM Вертолет

«Санавиации в Брянске больше нет. Вообще! Почему-то в области нет денег. Область не может себе позволить иметь санитарный вертолет», — сказал он, комментируя ситуацию с санитарной авиацией в области.

Также Деханов отметил, что в регионе был современный медицинский вертолет «Ансат».

"Вертолет был, он базировался в Брянске, сделал порядка 70-ти очень важных вылетов, которые спасли 70 человек. А дальше у области нет денег на то, чтобы дальше продолжать эту программу», — добавил начальник вертолетной площадки и уточнил, что указанная винтокрылая машина относилась к брянскому территориальному центру медицины катастроф.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, что свыше 54 тысяч жителей отдалённых населённых пунктов прошли обследование в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион» в республике.