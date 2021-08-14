Улан-Удэ, 14 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 129 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 54 693. Об этом утром 14 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 26 753 случая заражения (49% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли три пациента с COVID-19 (всего умерли 1738 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 556 (-18) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1790 (-198) человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 48 402 (+62) человека.

В реанимации остаются 82 пациента в тяжёлом состоянии (43 — старше 65 лет). В том числе 46 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (24 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 73,2% — из 760 перепрофилированных коек заняты 556.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 54 564.