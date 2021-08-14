Краснодар, 14 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Более 100 тысяч человек в Краснодарском крае остались без электроснабжения. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает Главное управление МЧС по региону.

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Напомним, что на восток Крыма и Кубань обрушились сильные ливни с грозами и градом, а также шквалистым ветром. Повреждены линии электропередач.

На данный момент известно о том, что 108 тысяч человек в 11 населенных пунктах остались без электроснабжения.