Москва, 14 августа, 2021, 09:02 — ИА Регнум. На сегодняшний день для ряда российских граждан существует возможность получения помощи от государства при оплате услуг ЖКХ. Об этом 14 августа рассказал генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.

torange.biz ЖКХ

«Через несколько лет ряд категорий граждан могут быть полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг, но и сейчас льготы действуют, например, для малоимущих граждан. Если доход вашей семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ», — сказал он в беседе с агентством «Прайм».

Также эксперт отметил, что получить информацию о своих правах можно в отделе социального обеспечения граждан своего региона или в управляющей компании. При этом он добавил, что получить такие данные не сложно и чаще всего люди «просто не знают или не находят времени заняться этим вопросом».

Кроме этого, Минко уточнил, что правом на получение такой субсидии обладают инвалиды, ветераны ВОВ, участники боевых действий и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны труда и некоторые другие категории граждан.

Помимо того, он указал, что в ряде случаев сборы на капитальный ремонт также должно компенсировать государство.

«Так, если вы живете в муниципальном жилье, то капитальный ремонт должны оплачивать местные органы власти. Или, например, есть постановление конституционного суда о том, что если первая квартира в доме была приватизирована после включения его в программу капитального ремонта, то ремонт также должны оплачивать те органы власти, в чьем подчинении он находился», — рассказал Минко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа жители России перечислили проблемы в системе ЖКХ в том месте, где они проживают.