Вашингтон, 14 августа 2021, 09:00 — REGNUM Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл обратился с призывом к американской администрации принять экстренные меры для остановки наступления радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на столицу Афганистана Кабул, прежде всего — осуществить массированные удары с воздуха. Об этом 13 августа сообщает газета The Hill.
Если этого не сделать, считает Макконнелл, для США «угроза в области безопасности… точно вырастет», а для «ни в чём не повинных афганцев» гуманитарная цена «окажется катастрофической». По его словам, он уже обсуждал вопрос американской военной помощи с послом Афганистана в Вашингтоне.
Напомним, что ранее Пентагон сообщил о намерении временно направить в Афганистан воинские части для безопасной эвакуации посольства. Поддержку эвакуации своих граждан будут осуществлять и военнослужащие Великобритании.
Как сообщало ИА REGNUM, началась переброска дополнительных военных контингентов США в столицу Афганистана.
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