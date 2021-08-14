Вашингтон, 14 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл обратился с призывом к американской администрации принять экстренные меры для остановки наступления радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на столицу Афганистана Кабул, прежде всего — осуществить массированные удары с воздуха. Об этом 13 августа сообщает газета The Hill.

Американцы в Афганистане

Митч Макконнелл «ЕщЁ не поздно помешать «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опустошить Кабул. Администрация должна действовать быстро и нанести воздушные удары по наступающим исламистам, предоставить критически важную поддержку национальным силам обороны Афганистана, которые защищают столицу, и предотвратить падение города, которое в настоящее время представляется неизбежным».

Если этого не сделать, считает Макконнелл, для США «угроза в области безопасности… точно вырастет», а для «ни в чём не повинных афганцев» гуманитарная цена «окажется катастрофической». По его словам, он уже обсуждал вопрос американской военной помощи с послом Афганистана в Вашингтоне.

Напомним, что ранее Пентагон сообщил о намерении временно направить в Афганистан воинские части для безопасной эвакуации посольства. Поддержку эвакуации своих граждан будут осуществлять и военнослужащие Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, началась переброска дополнительных военных контингентов США в столицу Афганистана.

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