Москва, , 08:56 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев опасается, что Европейский союз снимет санкции с Российской Федерации, если украинские власти так и не выполнят Минские соглашения. Об этом Мураев заявил в эфире телеканала «Наш».

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что Украина никогда не собиралась выполнять Минские соглашения, которые были подписаны Киевом после военного поражения в Донбассе в 2014 году. Бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко прямо сказал, что соглашение нужны были для «передышки» и перегруппировки сил.

При этом Россия выступила гарантом Минских соглашений, но Евросоюз ввел против России санкции за их «невыполнение». Москва не раз указывала на абсурдность этой ситуации, так как выполнить или не выполнить эти соглашения могут лишь Киев и народные республики Донбасса. Тем не менее санкции против России были продлены в очередной раз — до 31 января 2022 года.

Мураев отмечает, что несмотря на эту ситуацию, украинские власти все равно будут вынуждены что-то ответить по существу относительно Минских соглашений. Он напомнил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, которая предполагает чуть ли не федерализацию Украины, а также не принял закон об особом статусе Донбасса. Нету и закона об амнистии. Выборы в Донбассе так и не были проведены.

Санкции, которые ЕС поддерживает против России, наносит евросоюзной экономике довольно существенный урон, подчеркнул политик. Рано или поздно эта ситуация должна как-то разрешится:

«Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? Поверьте, им плевать на Украину», — сказал Мураев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа совершит официальный визит в Москву. Это будет ее последний зарубежный визит в качестве канцлера ФРГ. Она обсудит с президентом России Владимиром Путиным в том числе и ситуацию на Украине.