Вашингтон, , 08:48 — REGNUM СМИ, связанные с властями России, Китая и Ирана, якобы распространяли дезинформацию о происхождении коронавируса и вакцинах от него. Об этом 13 августа говорится в докладе министерства внутренней безопасности (МВБ) США, который посвящен оценке угроз для страны в террористической сфере.

Американская пропаганда Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как утверждается в документе, страны из числа противников США стали более активно делать попытки «посеять разногласия».

«К примеру, связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин», — говорится в докладе.

Также в нем отмечается, что эти же СМИ в ряде случаев якобы усиливали «призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения».

При этом в заявлении не приводится никаких доказательств этих утверждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в США уровень уверенности малого бизнеса в экономической стабильности упал почти в два раза по сравнению с началом марта из-за распространения штамма коронавируса «Дельта».