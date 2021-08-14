Москва, 14 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Российской Федерации хочет изменить экзаменационные билеты на теоретическом экзамене на получение водительских прав. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает ТАСС.

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Речь идет о том, чтобы изменить экзаменационные билеты таким образом, чтобы будущий водитель смог осознанно понимать безопасные действия при управлении автотранспортным средством в различных дорожных ситуациях.

МВД решает комплекс задач по снижению аварийности по виде водителей, стаж управления которых менее двух лет. Кроме того, совершенствуется система допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом.

В связи с этим предполагается сместить акцент с заучивания конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения.

Как только МВД детально сформулирует свои предложения по этому вопросу, они будут представлены для широкого общественного обсуждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля 2021 года порядок сдачи экзамена на водительские права несколько изменился. Теоретический экзамен остался без изменений, а вот практический экзамен остался только один — поездка по городу. Упражнения на площадке кандидаты в водители больше не сдают.