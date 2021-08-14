Иркутск, 14 августа, 2021, 08:41 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 14 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4219 человек, причём рекордные 39 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 91 406 человек (+397 за минувшие сутки).

Госпитализированы 3483 (-168 за минувшие сутки). Выздоровели 77 456 пациентов (+324 за минувшие сутки).

Ещё 405 пациента (+2 за минувшие сутки) погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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