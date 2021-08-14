Барнаул, 14 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 14 августа 2021 года от коронавируса привились 554 107 человек (+ 7194 за минувшие сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Минобороны России Вакцинация

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Из общего числа привитых 119 579 жителей региона получили первую прививку (+ 1962 за минувшие сутки), и 433 821 человек (+ 5432 за минувшие сутки) полностью привиты. Также известно, что ещё 707 человек прошли повторную вакцинацию (+100 за последние сутки).

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