Барнаул, 14 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 14 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4285 человек, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 779 (+5 за минувшие сутки), из них 220 подключены к аппаратам ИВЛ (-5 за минувшие сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (15 707 человек, +35 за минувшие сутки) и ОРВИ (41 790 человек, + 237 за минувшие сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3566 детей (+26 за минувшие сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (65 946 человек, +277 за минувшие сутки) новый вирус победили 50 846 человек (всего + 151 за минувшие сутки).

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