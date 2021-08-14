Москва, 14 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Сочи и Крыму, в Ростовской и Саратовской областях, а также в Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Эвенкийском районе Красноярского края 14 и 15 августа ожидаются ливни, грозы, град и шквальный ветер до 20−27 м/с. Об этом 14 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Плохая погода, к сожалению, будет продолжаться, ожидаются опасные явления. 14 августа, ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22−27 м/с. Это близко к ураганному ветру. В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди — выпадет более 50 мм. Для Крыма это небывалые дожди, причем они будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 м/с. В Краснодарском крае будет опасность формирования смерчей над морем», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что в этот же период ливни, грозы, град и ветер до 20−25 м/с прогнозируются в Ростовской области, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии.

Кроме того, Вильфанд добавил, что сильные дожди ожидаются 14 и 15 августа в Эвенкийском районе Красноярского края, а также прогнозируются ливни, грозы, ветер местами до 25 м/с и крупный град днем и ночью 14 августа в Саратовской области.

«Крупный град — это очень опасное явление. Он вредит не только посевам, автомобилям, но и угрожает жизни людей напрямую», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что процесс наступления новой климатической эпохи в мире начнется после 2035 года.