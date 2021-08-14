Красноярск, 14 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 451 случай заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 97 493. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Из 451 случая заражения в краевой столице было зафиксировано 94 (темп прироста 0,3%), в Норильске — 75 (1,6%), в Лесосибирске — 32 (1,6%), в Минусинске — 21(0,6%), в Ачинске — 20 (0,3). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Богучанском — 20 (1,1%), Рыбинском — 19 (1,4%) и Енисейском — 16 (1,5%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взяты 3157 (-80) человек, сняты с наблюдения — 3398 (-76). Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 39 957 (-241) человек.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 25 человек.