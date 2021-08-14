Лондон, 14 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Брентфорд», являющийся новичком английской Премьер-лиги (АПЛ), уверенно с «сухим» счетом обыграл другую лондонскую команду «Арсенал» в матче первого тура чемпионата «Англии». Об этом 14 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась на поле лондонского стадиона «Брентфорд Коммьюнити» и закончилась победой гостей со счетом 2:0

Голами в составе победителей отметились испанский полузащитник «Брентфорда» Серхи Канос (22-я минута) и датский хавбек клуба Кристиан Нёргор (73-я).

Отметим, во втором туре АПЛ «Брентфорд» 21 августа встретится с еще одной лондонской командой «Кристал Пэлас», а «Арсенал» дне позже также проведет матч с еще одним клубом из Лондона — «Челси».