Вашингтон, 14 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Премьера новой версии комедии «Один дома» пройдёт 12 ноября 2021 года на видеостриминговом сервисе Disney+. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Цитата из к/ф «Один дома» реж Джон Хьюз. 1990. США Один дома

Режиссёром фильма, который должен перезапустить франшизу, стал Дэн Мазер. Главную роль в фильме исполнил Арчи Йейтс, ранее снявшийся в трагикомедии «Кролик Джоджо». Также в актёрский состав проекта вошли Элли Кемпер, Роб Делани, Элли Маки и Эшлин Би.

Кинокомпания 20th Century Fox выпустила оригинальный фильм «Один дома» в 1990 году. Комедия получила две номинации на премию «Оскар», а также завоевала широкую популярность у зрителей.

В 2019 году компания Disney приобрела холдинг Fox, получив права на франшизы этой кинокомпании. Новая версия комедии «Один дома» станет первым проектом Disney по перезапуска франшизы Fox.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года режиссёр оригинального фильма «Один дома» Крис Коламбусвыступил против съёмки ремейка.