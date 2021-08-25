Читайте также: В России за сутки выявили 22277 новых случаев заражения коронавирусом

Подробности о том, как Россия борется с коронавирусом, — в трансляции ИА REGNUM .

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин отметил, что такие показатели говорят об очень крепком иммунитете. Желаем его всем читателям.

И на этом поприще уже тоже есть рекорды. У жителя Москвы Сергея Тарасенко после февральской прививки «Спутником V» обнаружили аж 27 тысяч нейтрализующих антител. Мужчина в разговоре с « Лентой.ру » пояснил, что дважды пересдавал анализы, чтоб убедиться в корректности результатов.

Тем не менее на более чем 6,5 миллиона выявленных в стране носителей SARS-CoV-2 приходится более 5,8 миллиона вылечившихся от COVID-19. Во многом этому способствует вакцинация.

Ситуация с заболеваемостью от COVID-19 в России продолжает оставаться напряжённой. Только за 13 августа были зафиксированы 815 летальных исходов. Это максимум с начала пандемии. За всё время пандемии скончались уже более 168,8 тысячи наших сограждан.

08:10 14.08.2021

Реальная эффективность вакцины «Спутник V» — 97,6%. Данные министерств здравоохранения разных стран показывают отсутствие серьёзных побочных явлений после вакцинации. «Спутник V» вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против штаммов:

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Цитата канала stopcoronavirusrussia.

08:33 14.08.2021 По данным оперативного штаба на 14 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 в Алтайском крае составляет уже 4285 человек, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Тяжелобольных насчитывается 779 (+5 за минувшие сутки), из них 220 подключены к аппаратам ИВЛ (-5 за минувшие сутки). Об этом: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 25 человек

08:36 14.08.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 14 августа 2021 года от коронавируса привились 554 107 человек (+ 7194 за минувшие сутки). Читайте также: В Алтайском крае за сутки от COVID-19 привили более семи тысяч человек

08:41 14.08.2021 По данным оперативного штаба на 14 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4219 человек, причём рекордные 39 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Читайте подробнее: Приангарье ставит рекорды по смертности от COVID-19

08:50 14.08.2021 Врач-иммунолог Владислав Жемчугов — о росте смертности от коронавируса в России: «Летальность может расти, если штамм будет меняться. А он меняется в сторону получения большей выгоды для вируса, то есть отбираются те мутации, которые способствуют скорости распространения, проникновения в клетки. Такая адаптация вируса — это ответ в том числе на вакцинацию. Потому что вакцинация — фактор селекции мощнейший. И новые штаммы будут вытеснять те, против которых сделаны вакцины. Новые штаммы будут уклоняться от действия вакцинного иммунитета. Это нормальная логическая связь. Единственный выход — быстро всем провакцинироваться в как можно больших масштабах по территориям и странам, пока вирус не успел к вакцине приспособиться». Цитата канала dimsmirnov175.

09:13 14.08.2021 Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников от коронавируса. К непривитым от COVID-19 детям и школьникам, по ее словам, не должно применяться «никаких санкций». Цитата канала tv360.

09:14 14.08.2021 Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратился у губернатору Беглову с просьбой отменить ряд распоряжений, ограничивающих проведение массовых мероприятий. По мнению Шишлова, чиновники используют противоэпидемиологический режим в качестве давления на избирательный процесс.

09:27 14.08.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 129 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 54 693. Об этом утром 14 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Читайте подробнее: В Бурятии за сутки выявили 129 носителей коронавируса SARS-CoV-2

09:46 14.08.2021 По данным Роспотребнадзора, на 14 августа проведено свыше 171,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 496 тысяч тестов на коронавирус.

11:24 14.08.2021 В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 22 144 новых случая заражения коронавирусом. Читайте также: За сутки в России выявлено 22 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2

11:39 14.08.2021 В Российской Федерации за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 819 человек. Подробности в материале: В России суточная смертность от ковида снова установила рекорд

11:47 14.08.2021 Разработчик «ЭпиВакКороны» не выявил случаев смерти из-за вакцины.

11:47 14.08.2021 В России новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки — скончались 819 человек.

11:52 14.08.2021 За последние сутки, 13 августа, в России выявлено 22 144 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 819 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 550 человек. 🔸Москва — 2317 🔸Санкт-Петербург — 1823 🔸Московская область — 1307 🔸Нижегородская область — 544 🔸Свердловская область — 524 🔸Ростовская область — 489 🔸Пермский край — 479 🔸Воронежская область — 466 🔸Красноярский край — 451 🔸Самарская область — 442 🔸Иркутская область — 400 🔸Омская область — 393 🔸Республика Крым — 389 🔸Челябинская область — 375 🔸Оренбургская область — 359 🔸Ставропольский край — 344 🔸Волгоградская область — 337 🔸Хабаровский край — 316 🔸Астраханская область — 292 🔸Ульяновская область — 285 🔸Республика Башкортостан — 284 🔸Алтайский край — 277 🔸Тюменская область — 275 🔸Республика Коми — 271 🔸Забайкальский край — 263 🔸Краснодарский край — 257 🔸Приморский край — 256 🔸Саратовская область — 256 🔸Архангельская область — 245 🔸Пензенская область — 242 🔸Липецкая область — 239 🔸Тверская область — 232 🔸Ленинградская область — 231 🔸Вологодская область — 228 🔸Севастополь — 224 🔸Брянская область — 217 🔸Мурманская область — 214 🔸Удмуртская Республика — 212 🔸Республика Дагестан — 203 🔸Владимирская область — 198 🔸Ярославская область — 197 🔸Курская область — 189 🔸Кемеровская область — 188 🔸Новосибирская область — 185 🔸Республика Хакасия — 174 🔸Калининградская область — 172 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 168 🔸Республика Карелия — 157 🔸Чеченская Республика — 157 🔸Белгородская область — 145 🔸Республика Саха (Якутия) — 143 🔸Новгородская область — 136 🔸Амурская область — 135 🔸Костромская область — 133 🔸Курганская область — 133 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 130 🔸Республика Бурятия — 130 🔸Калужская область — 128 🔸Тульская область — 128 🔸Смоленская область — 127 🔸Ивановская область — 127 🔸Томская область — 126 🔸Кировская область — 126 🔸Рязанская область — 121 🔸Республика Тыва — 119 🔸Орловская область — 115 🔸Республика Калмыкия — 107 🔸Псковская область — 107 🔸Сахалинская область — 105 🔸Тамбовская область — 94 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 88 🔸Республика Чувашия — 77 🔸Республика Мордовия — 71 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 69 🔸Республика Ингушетия — 62 🔸Республика Марий Эл — 62 🔸Республика Адыгея — 57 🔸Камчатский край — 53 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 53 🔸Республика Татарстан — 52 🔸Республика Алтай — 47 🔸Еврейская автономная область — 41 🔸Магаданская область — 27 🔸Чукотский автономный округ — 15 🔸Ненецкий автономный округ — 12 Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 579 212 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 169 683 летальных исхода, выздоровели 5 867 890 человек.

11:54 14.08.2021 В Москве на 14 августа выявлено 2317 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 617 человек, скончались 57 пациентов. На ИВЛ находятся 322 человека. В городе выздоровели ещё 2844 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 407 723.

12:00 14.08.2021 Власти Кубани дополнительно развернули два ковидных госпиталя на базе городских больниц Новороссийска (120 мест) и Анапы (60 мест). На сегодняшний день в регионе работает 28 ковидных госпиталей. Они рассчитаны 7440 коек.

12:18 14.08.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 14 августа, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 60 280, причём 256 из них обнаружили только за минувшие сутки. Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали уже 1250 человек

12:21 14.08.2021 Первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в Забайкальском крае на сегодняшний день привито 295 873 человека. Завершили вакцинацию 244 409 человек (поставили второй компонент вакцины и воспользовались однокомпонентной вакциной).

12:24 14.08.2021 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 13 августа провел встречу с главным внештатным специалистом по анестезиологии-реаниматологии министерства здравоохранения России, главврачом Денисом Проценко по итогам его работы в регионе. Главный врач отметил, что в крае есть положительный опыт, который необходимо передавать другим регионам, а также обозначил направления развития медицины в условиях COVID-19. «Опыт вашего региона, который надо транслировать на всю страну, — это мобильный диагностический железнодорожный центр. Эту практику можно запустить и на БАМе, и в других регионах Дальнего Востока. С этим предложением мы войдем в «Народную программу» Единой России, ссылаясь на ваш опыт», — сказал Денис Проценко.

12:25 14.08.2021 Денис Проценко, отвечая на вопрос о прогнозе четвертой волны COVID-19, отметил, что медицинская общественность пока не может с уверенностью сказать, что ожидать в сентябре — небольшую вспышку или очередную волну заболевания. «Все зависит от количества вакцинированных человек, и успеет ли к этому времени сформироваться коллективный иммунитет. С уверенностью мы можем сказать, вакцинация облегчает течение болезни, и привитые люди не попадают в реанимацию. Кроме того, в проведении прививочной кампании должны активнее участвовать СМИ и уделять внимание грамотной научной популяризации, тем более, что есть множество роликов, доступно рассказывающих о важности и безопасности вакцины», — сказал главврач Коммунарки.

14:16 14.08.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 128 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 14 августа. Днём ранее, 13 августа, в регионе было зарегистрировано 126 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 42 тыс. 978 человек. Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 128 носителей коронавируса

15:10 14.08.2021 Вакцинация против коронавируса. mil.ru.

17:00 14.08.2021 В Челябинской области за сутки выявили ещё 378 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Челябинской области выявили уже почти 80 тыс. ковид-пациентов

17:23 14.08.2021 В Свердловской области за сутки зарегистрировано ещё 524 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Свердловской области выявили ещё 524 случая COVID-19

17:26 14.08.2021 Крупные предприятия Архангельской области получили лжезапросы о сборе средств на закупку вакцины от COVID-19. Обращения были оформлены от имени правительства региона. Читайте подробнее: Архангельские предприятия получили лжезапросы о сборе средств на вакцину

18:13 14.08.2021 В Пермском крае зафиксировали ещё 479 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Подробности в материале: В Прикамье выявили ещё 479 носителей коронавируса

18:52 14.08.2021 В Пермском крае скончались за сутки от COVID-19 ещё 20 пациентов. Это следует из официальных сообщений оперштаба. Читайте подробнее: В Прикамье число скончавшихся от COVID-19 превысило 3600

19:12 14.08.2021 В Оренбургской области зафиксировано за сутки ещё 356 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Оренбуржье выявили ещё 356 носителей коронавируса

20:47 14.08.2021 В Ханты-Мансийском АО за сутки зафиксировано ещё 168 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Югры. Об этом: В Югре выявили ещё 168 носителей коронавируса

21:01 14.08.2021 В Ямало-Ненецком АО за сутки зафиксировали ещё 130 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Читайте подробнее: На Ямале выявили ещё 130 ковид-пациентов

21:41 14.08.2021 В Тюменской области за сутки зафиксировали 275 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Тюменской области выявили ещё 275 ковид-пациентов

21:57 14.08.2021 В Курганской области за сутки выявили ещё 131 новый случай COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Зауралье выявили ещё 131 носителя коронавируса

06:05 15.08.2021 Торговое представительство России в Китае отправило партию медицинского кислорода для Иркутской области по запросу властей региона. «В городе Харбин (северо-восток страны) завершилась погрузка первой партии. Сотрудники генконсульства России в Харбине приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей» — пресс-служба торгпредства. Кислород приобретен на средства российской стороны и будет перевозиться в автомобильных цистернах. Были проработаны и альтернативные варианты поставки кислорода в РФ морем через Шанхай и город Циндао. 16−17 августа груз пересечет границу в районе Забайкальска.

06:05 15.08.2021 Михаил Дегтярев пообщался с пациентами 10-й горбольницы и вручил медработникам президентские награды. khabkrai.ru.

09:21 15.08.2021 В Челябинской области за сутки выявили ещё 381 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Челябинской области выявили уже более 80 тыс. ковид-пациентов

11:43 15.08.2021 В Российской Федерации за минувшие сутки выявлены 21 624 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Читайте также: За сутки в России выявили 21624 новых случая заражения коронавирусом

12:01 15.08.2021 В Тюменской области в связи с увеличением количества пациентов с COVID-19 развёрнут ещё один инфекционный госпиталь на 400 койко-мест на базе областного реабилитационного центра «Родник». Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Подробности в материале: В Тюменской области вынуждены открыть ещё один ковидный госпиталь

12:45 15.08.2021 В Югре за сутки выявлено 164 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (37 случаев), сообщает 15 августа региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 168 случаев. Читайте также: В Югре число заражений коронавирусом превысило 68 тысяч

14:36 15.08.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 125 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 15 августа. Днём ранее, 14 августа, в регионе было зарегистрировано 128 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 43 тыс. 103 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 125 носителей коронавируса

15:02 15.08.2021 На Ямале за сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом. При этом 17 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 15 августа региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 130 случаев. Подробности в материале: На Ямале за сутки выявили 131 носителя коронавируса

16:43 15.08.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 274 случая заражения коронавирусом. Об этом 15 августа сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 275 случаев. Читайте также: В Тюменской области за сутки скончались 18 ковид-пациентов

19:43 15.08.2021 В Свердловской области за сутки выявили ещё 526 новых случаев COVID-19. Из них 106 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Свердловской области выявили уже более 115 тыс. ковид-пациентов

19:51 15.08.2021 В Свердловской области от COVID-19 за сутки умерли ещё 26 пациентов. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Свердловской области от COVID-19 скончались уже более 4700 человек

20:23 15.08.2021 В Пермском крае за сутки зарегистрировано ещё 474 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор. Об этом: В Прикамье выявили уже более 80 тыс. ковид-пациентов

21:04 15.08.2021 В Оренбургской области за сутки зафиксировали ещё 358 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Оренбуржье выявили ещё 358 ковид-пациентов

21:33 15.08.2021 Палата для больных COVID-19 в Москве. © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

21:39 15.08.2021 В Курганской области за сутки на 15 августа подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 38 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 131 случай. Читайте подробнее: В Курганской области за сутки выявлено 129 носителей коронавируса

05:20 16.08.2021 Власти Камчатского края констатировали стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе. Заразившихся коронавирусом становится меньше с каждым днём. Об этом: На Камчатке сокращают коечный фонд ковидных госпиталей

06:07 16.08.2021 В Ульяновской области стали чаще заражаться коронавирусом. Об этом: В Ульяновской области выявлено ещё 290 носителей коронавируса

06:12 16.08.2021 В Ульяновской области снизилось число контактных лиц, которые находятся под наблюдением. Читайте также: В Ульяновской области сделано почти 1,1 млн тестов на коронавирус

06:13 16.08.2021 В Бурятии за прошедшие сутки подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 54 929. Читайте также: В Бурятии выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом

06:29 16.08.2021 Наиболее частым побочным эффектом после вакцинации лиц старше 60 лет препаратом «ЭпиВакКорона» является боль в месте укола, сохраняющаяся в течение двух-трёх дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу научного центра «Вектор». "Наиболее частыми побочными явлениями [которые были зафиксированы в ходе исследования на добровольцах старше 60 лет], связанными с вакцинацией препаратом «Эпиваккорона», являлись местные реакции в виде кратковременной болезненности, длительность которых составила два-три дня», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Центр «Вектор» назвал самую частую побочку после вакцинации пожилых

06:30 16.08.2021 Прививку от COVID-19 сделали уже 256 497 жителей Томской области. Об этом сообщили 16 августа в региональном оперштабе. Об этом: В Томской области от коронавируса привились более 256 тыс. человек

06:56 16.08.2021 Жители Приморского края, привившиеся от COVID-19, активно включаются в борьбу за квартиры и автомобили. Заявки на участие в розыгрыше подали уже более двух тысяч человек. Об этом: На призы за вакцинацию в Приморье претендуют более 2 тыс. человек

06:57 16.08.2021 В Республике Алтай подтвердили четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число жертв COVID-19 в регионе, таким образом, достигло 328. Об этом: В Горном Алтае скончались ещё четыре пациента с COVID-19

07:03 16.08.2021 В семи школах Бурятии с 1 сентября новый учебный год начнётся в дистанционном формате. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Об этом: В семи школах Бурятии учебный год стартует в дистанционном формате

07:13 16.08.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Туве остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 августа 2021 года, комиссией установлено, что с 1 января от COVID-19 умерло 109 человек. Также известно, что за последние сутки методом лабораторного тестирования выявлено 115 новых случая SARS-CoV-2, а всего с 1 января зарегистрировано 8496 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования. Об этом: В Туве жертвами COVID-19 стали уже 109 человек

07:28 16.08.2021 Всё больше несовершеннолетних жителей Якутии нуждаются в госпитализации из-за вируса COVID-19. Для них в республике откроют специальный стационар. Читайте также: В Якутии откроют ковидный госпиталь для детей

07:32 16.08.2021 В Туве за минувшие сутки выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Кызылский район, где диагноз подтвердился у 37 местных жителей. Подробности в материале: В Туве за сутки коронавирус диагностировали у 115 человек

07:49 16.08.2021 В Иркутской области коэффициент распространения коронавируса превысил единицу. Показатель оказался выше единицы в пяти из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. Это Москва, где он второй день держится на уровне 1,05, а также Иркутская, Нижегородская, Ростовская и Свердловская области с коэффициентом — 1,01. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

07:54 16.08.2021 В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 19 ковид-пациентов. Всего по состоянию на 16 августа подтверждено 1923 летальных исхода от COVID-19. Читайте также: В Пензенской области за неделю от COVID-19 скончались 130 человек

08:01 16.08.2021 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 1744. Читайте подробнее: В Бурятии от COVID-19 умерли ещё три человека

08:08 16.08.2021 Вакцинация от коронавируса dzhmao.ru.

08:10 16.08.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 16 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4333 человека, причём 73 из них добавили в сводку за минувшие выходные дни. Тяжелобольных насчитывается 793 (+19 за выходные дни), из них 213 подключены к аппаратам ИВЛ (-12 за выходные дни). Читайте также: В Алтайском крае за выходные скончались 73 пациента с коронавирусом

08:13 16.08.2021 Около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после перенесенного заболевания не могут в полной мере ухаживать за собой и заниматься повседневными делами, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова. Читайте также: Врач рассказала о постковидном синдроме у переболевших COVID-19

08:16 16.08.2021 В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 16 августа, за прошедшие сутки выявлен 181 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 187 случаев, 14 августа — 191 случай. Читайте подробнее: В Кузбассе за сутки выздоровели 196 пациентов с COVID-19

08:16 16.08.2021 Для лечения пациентов с COVID-19 в Магаданской области будут созданы 60 дополнительных коек. В регионе растёт поток коронавирусных больных. Читайте также: На Колыме увеличат количество мест в стационарах для коронавирусных больных

08:17 16.08.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 16 августа 2021 года от коронавируса привились 562 153 человека (+ 15 240 за выходные дни). Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 122 067 жителей региона получили первую прививку (+ 4150 за выходные дни), и 439 295 человек (+ 10 906 за выходные дни) полностью привиты. Читайте подробнее: На Алтае за выходные от COVID-19 привили более 15 тысяч человек

08:34 16.08.2021 Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области за неделю снизилась почти на 5%. Об этом на оперативном совещании сегодня, 16 августа, сообщил глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов. Читайте подробнее: В Новосибирской области прирост заразившихся коронавирусом сократился на 5%

08:35 16.08.2021 По данным оперативного штаба на 16 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4288 человек, причём 108 из них добавили в сводку за выходные дни (14−15 августа 2021 года). Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 92 196 человек (+1187 за выходные дни). Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 108 человек

08:35 16.08.2021 За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 172 человек. Об этом сообщили 16 августа в региональном правительстве. Читайте также: В Хакасии выявили более 170 новых носителей коронавируса

08:40 16.08.2021 Продажу фиктивных справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус пресекли в Самарской области. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Полицейские считают, что продажа поддельных справок осуществлялась в селе Зеленовка Ставропольского района в павильоне, расположенном на 981-м километре трассы М-5 «Урал». Подробности в материале: В Самарской области пресекли продажу поддельных справок о ПЦР-тестах

08:45 16.08.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 августа 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 60 787, причём 763 из них обнаружили только за минувшие выходные дни (14−15 августа 2021 года). Вместе с тем 53 486 пациентов (+363 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Подробности в материале: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё 10 человек

08:47 16.08.2021 Ковидное отделение одной из больниц Волгоградской области затопило после сильных ливней. Теперь люди делят палаты с банками, тазиками и другими сосудами, в которые капает вода с потолка. Администрация больницы объяснила ситуацию капитальным ремонтом крыши. И всё, что она смогла сделать, это переложить пациентов на койки в коридоре. Цитата канала lentadna.

08:47 16.08.2021 В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 20 181. Читайте также: На Алтае за сутки выявили 23 новых носителя SARS-CoV-2

08:51 16.08.2021 Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». dzhmao.ru.

08:51 16.08.2021 В программе «Вести» на телеканале «Россия-1» вышел репортаж, посвященный году с момента регистрации российского препарата «Спутник V», доказавшего свои высочайшие эффективность и безопасность и одобренного к применению в 69 странах мира с общим населением свыше 3,7 млрд человек. «Вакцина полностью безопасна и высокоэффективна. Эффективна не только против непосредственно тех штаммов, от которых она создавалась, но также против тех многочисленных штаммов, которые за последнее время появились», — рассказал генеральный директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

08:53 16.08.2021 В Челябинскую область поступили новые партии вакцины от коронавируса. Об этом сообщает областной минздрав. Подробности в материале: Челябинская область получила ещё 36450 доз ковид-вакцины

09:02 16.08.2021 В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 16 августа, за минувшие сутки было выявлено 183 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 181 случай, 14 августа — 185 случаев. Читайте также: Уже более 2,5 тысячи новосибирцев стали жертвами коронавируса

09:32 16.08.2021 В Челябинской области за сутки выявили ещё 384 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 384 носителя коронавируса

09:32 16.08.2021 В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 16 августа, за минувшие сутки скончались ещё десять пациентов: четверо мужчин и шесть женщин, среди которых 21-летняя девушка. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Подробности в материале: В Новосибирской области скончалась 21-летняя девушка с коронавирусом

09:48 16.08.2021 В Калмыкии продлили действующие ограничения, введённые ранее из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Бату Хасиков. Решение принято по итогам заседания регионального оперштаба, на котором было отмечено, что пик заболеваемости COVID-19 пройден. Читайте также: В Калмыкии продлили режим ковид-ограничений

09:51 16.08.2021 В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали еще 248 носителей коронавируса. Всего по состоянию на 16 августа подтверждено 77 167 случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 71 663 человека, за сутки — 213 пациентов. Читайте также: В Саратовской области выявили 248 новых случаев заражения коронавирусом

10:03 16.08.2021 По данным Роспотребнадзора, на 16 августа проведено свыше 172,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 404 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаётся 1 252 061 человек.

10:12 16.08.2021 В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 98 человек, сообщает региональный оперштаб 16 августа. Это на четыре случая заражения меньше, чем днём ранее. Читайте подробнее: В Калмыкии за сутки выявили 98 носителей коронавируса

10:19 16.08.2021 В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 16 августа. Читайте подробнее: В Калмыкии жертвами коронавируса стали 507 человек

10:22 16.08.2021 Организаторы Московской международной книжной ярмарки приняли решение о переносе мероприятия с начала на конец сентября. Об этом сообщает пресс-служба организаторов. «С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки организационный комитет по подготовке и проведению 34-й Московской международной книжной ярмарки <…> принял непростое решение перенести традиционные сроки ярмарки и провести очередную ММКЯ в обычном режиме с 23 по 26 сентября в павильоне № 5 ЦВК «Экспоцентр», — говорится в сообщении. Читайте также: Московская международная книжная ярмарка перенесена на конец сентября

10:30 16.08.2021 Врач у компьютерного томографа. Дарья Драй © ИА REGNUM.

10:34 16.08.2021 290 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба администрации главы региона. Всего в республике выявили 52 590 случаев заражения этой инфекцией. Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили 290 новых носителей коронавируса

10:45 16.08.2021 В Брянской области 16 августа выявлено 210 новых носителей коронавируса — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения 261 пациент, скончались от осложнений 11 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области за сутки выявили 210 носителей коронавируса

10:52 16.08.2021 В Югре за сутки выявлен 161 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (51 случай), сообщает 16 августа региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 164 случая. Подробности в материале: В Югре за сутки коронавирус выявили у 161 человека

10:59 16.08.2021 Врачи из Башкирии выехали в Узбекистан для оказания помощи пациентам с COVID-19. Об этом 16 августа сообщили на оперативном совещании в правительстве региона. Подробности в материале: Врачи из Башкирии выехали в Узбекистан для помощи пациентам с COVID-19

11:01 16.08.2021 С начала массовой вакцинации от коронавируса обе дозы антиковидной вакцины получили более 64 тыс. жителей Калмыкии. Об этом стало известно в ходе заседания регионального оперштаба. Читайте также: Более 64 тыс. жителей Калмыкии привились от коронавируса

11:07 16.08.2021 Новосибирское региональное управление Роспотребнадзора сегодня, 16 августа, рассказало о подготовке школ к новому учебному году. По данным ведомства, работа образовательных организаций с 1 сентября 2021 года из-за коронавируса предполагает «особый режим функционирования в соответствии с действующими санитарными правилами». Читайте также: Новосибирские школы с 1 сентября будут работать в «особом режиме»

11:08 16.08.2021 Примерно треть переболевших COVID-19 даже спустя несколько месяцев после выздоровления не могут в полной мере совершать повседневные дела из-за снижения качества жизни. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на руководителя отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарову. «Около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела, постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни», — говорится в сообщении пресс-службы в Instagram-аккаунте ведомства. Читайте подробнее: Роспотребнадзор назвал число людей с длинным постковидным синдромом

11:13 16.08.2021 В Забайкалье, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 16 августа первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привито 296 487 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона. Завершили вакцинацию 245 522 человека (получили второй компонент вакцины и воспользовались однокомпонентной вакциной). Подробности в материале: В Забайкалье от COVID-19 полностью вакцинированы более 245 тысяч человек

11:18 16.08.2021 Ограничения по использованию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» сняты в Хакасии. Об этом сообщили 16 августа в республиканском минздраве. Читайте подробнее: В Хакасии сняли ограничения по использованию вакцины «Спутник Лайт»

11:21 16.08.2021 За последние сутки, 15 августа, в России выявлено 20 765 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 806 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 601 человек. 🔸Москва — 1489 🔸Санкт-Петербург — 1383 🔸Московская область — 1362 🔸Свердловская область — 529 🔸Нижегородская область — 528 🔸Ростовская область — 487 🔸Пермский край — 477 🔸Воронежская область — 468 🔸Красноярский край — 455 🔸Самарская область — 443 🔸Иркутская область — 396 🔸Омская область — 387 🔸Республика Крым — 382 🔸Челябинская область — 381 🔸Оренбургская область — 357 🔸Ставропольский край — 343 🔸Волгоградская область — 332 🔸Хабаровский край — 318 🔸Ульяновская область — 290 🔸Республика Башкортостан — 290 🔸Астраханская область — 288 🔸Алтайский край — 276 🔸Тюменская область — 270 🔸Республика Коми — 262 🔸Забайкальский край — 260 🔸Краснодарский край — 253 🔸Приморский край — 252 🔸Архангельская область — 251 🔸Саратовская область — 248 🔸Пензенская область — 241 🔸Липецкая область — 236 🔸Ленинградская область — 232 🔸Севастополь — 229 🔸Тверская область — 228 🔸Вологодская область — 225 🔸Удмуртская Республика — 213 🔸Брянская область — 210 🔸Мурманская область — 207 🔸Республика Дагестан — 195 🔸Ярославская область — 193 🔸Владимирская область — 193 🔸Кемеровская область — 187 🔸Курская область — 186 🔸Новосибирская область — 183 🔸Калининградская область — 173 🔸Республика Хакасия — 172 🔸Чеченская Республика — 172 🔸Республика Карелия — 163 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 161 🔸Белгородская область — 142 🔸Республика Саха (Якутия) — 140 🔸Амурская область — 136 🔸Тульская область — 131 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 130 🔸Костромская область — 130 🔸Курганская область — 129 🔸Новгородская область — 128 🔸Ивановская область — 126 🔸Кировская область — 125 🔸Томская область — 123 🔸Калужская область — 122 🔸Рязанская область — 122 🔸Республика Бурятия — 121 🔸Смоленская область — 116 🔸Республика Тыва — 114 🔸Орловская область — 112 🔸Республика Калмыкия — 102 🔸Псковская область — 102 🔸Сахалинская область — 99 🔸Тамбовская область — 92 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 87 🔸Республика Чувашия — 75 🔸Республика Мордовия — 71 🔸Республика Ингушетия — 70 🔸Республика Северная Осетия — Алания — 70 🔸Республика Марий Эл — 61 🔸Республика Адыгея — 56 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 53 🔸Камчатский край — 52 🔸Республика Татарстан — 49 🔸Еврейская автономная область — 41 🔸Республика Алтай — 41 🔸Магаданская область — 26 🔸Ненецкий автономный округ — 10 🔸Чукотский автономный округ — 5 Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 621 601 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 171 305 летальных исходов, выздоровели 5 899 917 человек.

11:21 16.08.2021 Вакцинация от коронавируса. ХМАО dzhmao.ru.

11:26 16.08.2021 За последние сутки в Сибири зарегистрировано 2334 новых случая заболевания COVID-19 (-19). 105 жителей СФО скончались (-1). Лидер по количеству заражений — Красноярский край (455).

11:27 16.08.2021 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 20 765, сообщает 16 оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В России за сутки выявили 20765 случаев заражения коронавирусом

11:34 16.08.2021 Власти Забайкалья и Роспотребнадзор региона обеспокоены высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Как пояснила 16 августа в ходе оперативного совещания в правительстве региона руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа, суточный показатель по краю выше, чем в России. «За последнюю неделю снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией составляет только 3,5%. Темпы снижения говорят лишь о стабилизации процесса. Коэффициент распространения инфекции практически составляет единицу, в последние двое суток он вышел за пределы единицы, но незначительно», — отметила она. Читайте подробнее: Заболеваемость COVID-19 в Забайкалье находится на очень высоком уровне

11:34 16.08.2021 Количество умерших, основной причиной смерти которых в 2020—2021 годах стал COVID-19, в Петербурге превысило 20 тысяч человек. Как сообщили 16 августа в федеральном оперштабе, за последние сутки от ковида в городе скончались еще 44 человека, а общее число жертв болезни составило 20 025 человек. Подробности в материале: Более 20 тыс. петербуржцев скончались от COVID-19 за время пандемии

11:37 16.08.2021 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 1489, сообщили 16 августа в столичном оперштабе. Читайте подробнее: В Москве за сутки выявили менее 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

11:38 16.08.2021 Даже если у человека достаточно высокий уровень антител, ему не нанесёт вреда прививка от COVID-19. Об этом заявил начальник инфекционного отделения военного госпиталя Биробиджана, подполковник медицинской службы Александр Тюкавкин. Читайте подробнее: «Передозировка» вакциной от COVID-19 невозможна — инфекционист

11:41 16.08.2021 Россия возобновит авиаперелёты без ограничений в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Об этом журналистам сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. «По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию», — говорится в сообщении. Об этом: Россия снимет ограничения на авиаперелёты ещё в три страны

11:41 16.08.2021 В Республике Алтай по итогам минувшей недели сохраняется напряжённая эпидемиологическая ситуация. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в регионе циркулируют видоизменённые штаммы коронавируса, в том числе штамм «Дельта». Подробности в материале: Штамм «Дельта» на Алтае — «заболевание протекает намного тяжелее»

11:43 16.08.2021 В Москве на 16 августа выявлено 1489 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 630 человек, скончались 54 пациента. На ИВЛ находятся 333 человека. В городе выздоровели ещё 2152 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 412 329.

11:45 16.08.2021 За истекшие сутки в Петербурге лабораторно подтверждено 1383 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 16 августа в федеральном оперштабе. Это на 285 случаев меньше, чем было выявлено в предыдущие сутки, и на 440 случаев меньше, чем двое суток тому назад. Читайте подробнее: В Петербурге резко снизилось число новых случаев коронавирусной инфекции

11:51 16.08.2021 В Татарии с начала пандемии по состоянию на 16 августа лабораторно подтверждены 24 735 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 49 человек. Всего выздоровели 21 799 ковид-пациентов, скончались 650 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении пять человек, количество летальных исходов не изменилось. Об этом: В Татарии выявили ещё 49 носителей коронавируса

11:55 16.08.2021 ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых на 16 августа 2021 года. Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе ☑️Москва +1 489/1 543 648 ☑️Санкт-Петербург +1 383/557 993 ☑️Московская область +1 362/407 455 ☑️Свердловская область +529/115 759 ☑️Нижегородская область +528/149 235 ☑️Ростовская область +487/117 136 ☑️Пермский край +477/80 647 ☑️Воронежская область +468/111 601 ☑️Красноярский край +455/98 402 ☑️Самарская область +443/83 620 Цитата канала «16 негритят».

11:55 16.08.2021 Инфекционный госпиталь в Новосибирской области. zdrav.nso.ru.

11:56 16.08.2021 ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 16 августа 2021 года. (Формируется по абсолютным значениям смертей) Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии ☑️Москва +54/26 651 ☑️Санкт-Петербург +44/20 025 ☑️Иркутская область +34/4 180 ☑️Краснодарский край +33/4 733 ☑️Пермский край +29/3 684 ☑️Ростовская область +28/5 578 ☑️Красноярский край +26/4 825 ☑️Нижегородская область +25/5 484, Свердловская область +25/4 729 ☑️Тюменская область +23/1 178 ☑️Челябинская область +20/2 441, Саратовская область +20/2 039 Цитата канала «16 негритят».

11:59 16.08.2021 За последние сутки в Ленинградской области подтвердили 232 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 16 августа в региональном оперштабе. Новый показатель — на два случая больше того, что был зафиксирован в предыдущие сутки, но в целом заболеваемость в регионе остается на «плато». Читайте подробнее: В Ленобласти за сутки выявили 232 новых носителя коронавируса

12:03 16.08.2021 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 487 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 16 августа. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее. Подробности в материале: Ещё 487 жителей Ростовской области заразились коронавирусом

12:04 16.08.2021 В Белгородской области 16 августа подтверждено 142 новых случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено сутками ранее. Зарегистрировано три летальных исхода. На вакцинацию от COVID-19 поданы 924 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Белгородской области подтвердили 142 новых случая заражения коронавирусом

12:07 16.08.2021 В Северной Осетии усилены мощности коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом. На помощь местным врачам в лечении больных COVID-19 пришли военные медики. Они открыли инфекционное отделение на 100 мест, сообщили 16 августа в пресс-службе Минобороны РФ Читайте также: Минобороны открыло инфекционный центр в Северной Осетии

12:09 16.08.2021 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 28 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 16 августа. Об этом: В Ростовской области зарегистрировано ещё 28 смертей от COVID-19

12:10 16.08.2021 Лаборатория. minzdrav.gov.ru.

12:12 16.08.2021 443 новых носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба. Всего в регионе выявили 83 620 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 74 105 человек, в том числе в минувшие 24 часа выздоровел 191 человек. Читайте также: В Самарской области за сутки выявили 443 новых носителя коронавируса

12:12 16.08.2021 В Кемерове на сегодняшний день от коронавируса вакцинировались 165 193 человека, в том числе 41 346 — в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает мэрия города. Читайте подробнее: От коронавируса привились более 165 тысяч жителей Кемерова

12:13 16.08.2021 Участие в прививочной кампании от коронавируса завершили более 1 млн жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 16 августа. Читайте подробнее: В Ростовской области более 1 млн человек привились от коронавируса

12:13 16.08.2021 В Чувашии заражение коронавирусом выявлено ещё у 75 человек, при этом 68 пациентов выздоровели. Читайте также: В Чувашии ещё 75 человек заразились коронавирусом

12:18 16.08.2021 В Саратовской области с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 16 августа 2039 человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки девять мужчин и 11 женщин в возрасте от 37 до 85 лет. Подробности в материале: В Саратовской области умерли ещё 20 ковид-пациентов

12:19 16.08.2021 В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 241 носителя коронавируса. По данным на 16 августа, в регионе с начала пандемии подтверждено 59 990 заражений. Выздоровели за все время 47 676 ковид-пациентов, за сутки — 198 человек. Скончались от COVID-19 всего 1923 жителя, в том числе за последние 24 часа — 19 пациентов. Подробности в материале: В Пензенской области за сутки коронавирус выявили у 241 жителя

12:21 16.08.2021 В Ставропольском крае выявлено 343 человека с подтвержденными тестами на коронавирус. За последние три недели суточный прирост показателя заразившихся в регионе не опускается ниже 300 человек. Общее число носителей инфекции уже достигло 69 937 человек. Такие данные приводит 16 августа федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом: На Ставрополье выявлено еще 343 заразившихся коронавирусом

12:22 16.08.2021 По состоянию на 16 августа в Хакасии прививку от COVID-19 сделал 152 591 человек. Об этом сообщили в республиканском министерстве здравоохранения. Подробности в материале: В Хакасии от коронавируса привились более 152 тысяч человек

12:23 16.08.2021 Принудительной вакцинации от коронавируса школьных педагогов не будет — Минпросвещения России.

12:29 16.08.2021 В Иркутской области, где только за прошедшие выходные от COVID-19 скончались более 100 человек, вводятся карантин и послабления. Согласно поправкам в указ, подписанный главой Приангарья Игорем Кобзевым, с 16 августа в регионе разрешается работа СПА-салонов, соляриев, саун, а также учреждений, оказывающих услуги в области искусства и организации развлечений и отдыха. Подробности в материале: В Приангарье введены карантинные послабления

12:29 16.08.2021 В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 168 человек, при этом 17 пациентов умерли. Об этом: За сутки в Ульяновской области умерли 17 пациентов с коронавирусом

12:34 16.08.2021 За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 123 человек. Об этом сообщили 16 августа в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Томской области подтверждено ещё 123 случая заражения коронавирусом

12:34 16.08.2021 В Удмуртии по состоянию на 16 августа выявили 213 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 214 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 43 230 случаев. Читайте подробнее: В Удмуртии выявили 213 новых носителей коронавируса

12:36 16.08.2021 В школах Перми торжественные линейки 1 сентября проведут только для учеников первых и выпускных классов, сообщает пресс-служба мэрии. Решение принял оперштаб по борьбе с COVID-19. При благоприятных погодных условиях торжества пройдут на улице. Родителям разрешат присутствие на линейках, но при условии использования средств индивидуальной защиты. Подробности в материале: В Перми ограничат проведение школьных линеек 1 сентября

12:40 16.08.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 12 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 11 летальных случаев. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1370 человек. Об этом: Ещё 12 жителей Удмуртии скончались от COVID-19

12:42 16.08.2021 В Удмуртии по состоянию на 16 августа провели 1 482 778 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6145 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 7273 исследования. Об этом: Жители Удмуртии сдали более 1,48 млн тестов на коронавирус

12:44 16.08.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 16 августа прививку от коронавируса сделали 320 730 человек. Второй компонент препарата получили 243 765 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Подробности в материале: В Удмуртии более 320 тыс. человек вакцинировались от коронавируса

12:49 16.08.2021 В Дагестане в последние сутки скончались от осложнений, вызванных COVID-19, всего четыре человека. Это наименьший показатель с 27 июля. В отдельные дни за последние три недели он составлял до 20−24 умерших в сутки. Такие данные привел 16 августа федеральный оперативный штаб. Об этом: В Дагестане снизилось число смертей от COVID-19

12:50 16.08.2021 В Пермском крае выявили 477 новых заражений коронавирусом, что на три больше, чем днём ранее, сообщает 16 августа оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе зафиксировано 80 647 случаев заражения. Оправились от болезни 70 853 пермяка. На сегодняшний день в больницах лечение получают 3620 пациентов с коронавирусной инфекцией. Свободно 16,3% коечного фонда. Жертвами заболевания стали 3684 человека. Стоит отметить, в регионе третьи сутки подряд фиксируют по 29 смертей из-за COVID-19. Читайте подробнее: В Прикамье выявили ещё 477 заражений коронавирусом

12:51 16.08.2021 Вакцинация от коронавируса. Сургут. ХМАО dzhmao.ru.

12:51 16.08.2021 Запрет на массовые мероприятия продлён в Томской области из-за коронавируса. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, сообщили ИА REGNUM 16 августа в областной администрации. Читайте также: В Томской области продлили запрет на массовые мероприятия

12:52 16.08.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 122 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 16 августа. Днём ранее, 15 августа, в регионе было зарегистрировано 125 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 43 тыс. 225 человек. Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 122 носителя коронавируса

12:53 16.08.2021 В Нижегородской области по состоянию на 16 августа выявили 528 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 539 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 149 235 случаев. Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили ещё 528 носителей коронавируса

12:56 16.08.2021 За минувшие сутки 25 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 5484 человек. Читайте также: В Нижегородской области за сутки от COVID-19 скончались 25 человек

12:59 16.08.2021 За последние сутки в Республике Карелия выявили 161 нового носителя коронавирусной инфекции, сообщили 16 августа в региональном оперштабе. При этом 159 новых инфицированных не были привиты от коронавируса. Об этом: Почти все новые больные ковидом в Карелии не были привиты от коронавируса

13:03 16.08.2021 В Мордовии по состоянию на 16 августа выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 986 случаев. Подробности в материале: В Мордовии вновь выявили 71 случай заражения коронавирусом

13:05 16.08.2021 В среднем за сутки в Томской области регистрируется 123−125 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила замруководителя областного оперштаба, заместитель губернатора по социальной политике Алёна Левко. Читайте подробнее: В Томской области циркулирует несколько штаммов COVID-19

13:09 16.08.2021 С 27 августа Россия в три раза увеличит количество авиарейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Об этом 16 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: Россия с 27 августа увеличит количество авиарейсов на курорты Египта

13:18 16.08.2021 В настоящее время в Петербурге на лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 4957 человек. Из них 500 человек находятся в палатах реанимации, в том числе 230 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Читайте также: В реанимации с коронавирусом в Петербурге находятся 500 человек

13:20 16.08.2021 По состоянию на 16 августа в Красноярском крае выявлено 98 402 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 455 случаев заражения. Читайте также: В Красноярском крае выявили 455 новых носителей коронавируса

13:25 16.08.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 445 человек. Читайте подробнее: За сутки трое жителей Мордовии скончались от коронавируса

13:28 16.08.2021 За прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали 26 жителей Красноярского края. Об этом сообщили 16 августа в краевом оперштабе. Об этом: В Красноярском крае за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусом

13:32 16.08.2021 В Новосибирской области состоялся IX Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». В этом году он прошёл без участия зрителей. Об этом сообщило региональное правительство. Читайте также: Впервые на «Сибирский огонь» приехал Т-34 «Новосибирский колхозник»

13:36 16.08.2021 В Марий Эл по состоянию на 16 августа выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 62 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 057 случаев. Подробности в материале: В Марий Эл подтвердили ещё 61 случай заражения коронавирусом

13:38 16.08.2021 В Курганской области за сутки на 16 августа подтверждено 128 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 37 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 129 случаев. Читайте также: В Курганской области число заражений коронавирусом достигает 28 тысяч

13:38 16.08.2021 В России принудительной вакцинации от COVID-19 педагогов школ не будет, сообщили 16 августа в пресс-службе Министерства просвещения РФ. Читайте также: В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей

13:41 16.08.2021 По данным Superjob.ru, чаще всего споры у большинства жителей России (24%) из-за вакцинации от коронавируса возникают с коллегами по работе. Об этом: Споры из-за вакцинации от COVID-19 чаще всего происходят на работе

13:42 16.08.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Накануне в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 435 человек. Об этом: За сутки от COVID-19 скончались пятеро жителей Марий Эл

13:47 16.08.2021 За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 387 случаев заражения коронавирусом, в том числе 304 человека лечатся амбулаторно. Об этом сообщили 16 августа в региональном минздраве. Читайте также: В Омской области выявили 387 новых носителей коронавируса

13:47 16.08.2021 В Кемеровской области при дальнейшем снижении числа заразившихся будет рассмотрен вопрос о возвращении ещё 200 «ковидных» коек для оказания плановой медицинской помощи. Об этом было сказано на аппаратном совещании в администрации правительства региона сегодня, 16 августа. Читайте также: В Кузбассе для оказания плановой помощи вернут ещё 200 «ковидных» коек