Валенсия, Испания, 14 августа, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Валенсия» с минимальным счетом переиграл команду «Хетафе» в первом туре чемпионата Испании. Об этом 14 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Необыкновенный матч». Реж. Мстислав Пащенко, Борис Дёжкин. 1955. СССР Футбол

Игра прошла на поле стадиона «Месталья» в Валенсии и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного мяча во встрече стал полузащитник Карлос Солер, удачно реализовавший одиннадцатиметровый удар, который заработал российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев, на 11-й минуте встречи.

Отметим, в следующем туре «Валенсия» 21 августа проведет выездной матч с «Гранадой», а «Хетафе» 23 августа примет на своем поле «Севилью».