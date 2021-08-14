Анапа, Краснодарский край, 14 августа, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Спасательные службы продолжают устранение последствий природной стихии, которая обрушилась на Анапу, эвакуировав более 450 человек в пункты временного размещения. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю Наводнение на Кубани

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«В данный момент в пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населенных пунктов расселено 458 человек», — говорится в сообщении.

Эвакуация отдыхающих проводилась в лагере «Огонек», пансионате «Соловей», санатории «Бригантина», на базе отдыха «Динамо», в частных домовладениях поселка Виноградного. Как пояснили в оперштабе, на случай ухудшения ситуации в резерве имеется ещё 350 мест для размещения пострадавших во время стихии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в Анапе выпала четырехмесячная норма осадков, что привело к подтоплениям, в том числе в зонах отдыха. 13 августа в городе был введён режим чрезвычайной ситуации.