Москва, 14 августа, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Производство некоторых моделей автомобилей Lada не будет возобновлено после выхода АвтоВАЗа из корпоративного отпуска 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM АвтоВАЗ

Предприятия АвтоВАЗа ушли в плановый корпоративный отпуск 26 июля. Планировалось, что все сборочные линии возобновят работу 16 августа, но из-за дефицита электронных компонентов руководству компании пришлось пересмотреть график запуска производства.

Сборка автомобилей Lada Granta начнётся только 20 августа. Модели Lada Largus, XRAY, Renault Logan и Sandero на заводе в Тольятти начнут собирать 18 и 19 августа. Производство внедорожника Lada Niva начнётся 16 августа, но будет запущено не на максимальную мощность.

Отмечается, что нехватка микросхем для электронных компонентов в наименьшей степени затронет производство моделей Lada Vesta и Vesta SW. Сборка автомобилей этих моделей на заводе «Lada Ижевск» будет проводиться в соответствии с обычным графиком.

В 2021 году АвтоВАЗ несколько раз приостанавливал производство автомобилей Lada из-за проблем с поставками электронных компонентов. Проблема дефицита микросхем является общей для глобальной автомобильной промышленности. Объёмы выпуска автомобилей были вынуждены сократить почти все мировые автопроизводители.