Москва, 14 августа, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Категория малоимущих граждан в России имеет право получить помощь от государства в оплате коммунальных услуг, сообщил 13 августа генеральный директор холдинга «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.

ИА REGNUM Обсуждая ЖКХ и сокращение льгот, сжимали кулаки

«Через несколько лет ряд категорий граждан могут быть полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг, но и сейчас льготы действуют, например, для малоимущих граждан, — цитирует агентство «Прайм» эксперта. — Если доход вашей семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ».

Минко добавил, что в настоящее время в России разрабатываются новые принципы тарификации жилищно-коммунальных услуг, основной которых станет «социальная справедливость».

Он напомнил также об оплате взносов на капитальный ремонт. По утверждению эксперта, в ряде случаев капремонт должны оплачивать не граждане, а государство. Например, если речь идёт о муниципальном жилье, то расходы должны взять на себя местные органы власти.

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