Вашингтон, 14 августа, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и категорически отвергает все обвинения в попытках повлиять на политическую ситуацию в Соединённых Штатах, заявил 13 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Мы категорически отвергаем все измышления о якобы попытках нашей страны оказать влияние на политическую ситуацию в США», — говорится в заявлении дипломата на странице посольства в Facebook.

Антонов добавил, что обвинения из Вашингтона по-прежнему бездоказательны, а американские официальные лица и ведомства «излагают лишь домыслы, цель которых, судя по всему, поддержать высокий градус русофобии в американском обществе».

Посол допустил, что целью русофобских заявлений в США является поиск внешнего «врага», которого используют для отвлечения граждан от внутренних проблем.

Ранее подобное заявление сделали в министерстве внутренней безопасности США. В выпущенном им отчёте говорится, что СМИ нескольких стран, включая Россию, распространяют ложные материалы о новом коронавирусе и вакцинах от него.