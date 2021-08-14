Москва, 14 августа, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Специалисты организаций Роскосмоса завершили общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками британской компании OneWeb. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

NASA Модель спутника компании OneWeb

После завершения общей сборки ракета была подготовлена к вывозу на стартовый комплекс площадки №31. Госкомиссия примет решение о готовности ракеты к вывозу на старт 14 августа.

Старт запланирован в ночь с 19 на 20 августа. Ракета «Союз-2.1б» и разгонный блок «Фрегат» должны доставить на околоземную орбиту 34 спутника OneWeb.

Компания OneWeb формирует орбитальную группировку для создания системы спутникового интернета. Запуски спутников OneWeb проводятся на коммерческой основе посредством российских ракет-носителей «Союз» с космодромов «Байконур», «Восточный» и «Куру» во Французской Гвиане.

На околоземной орбите уже размещено 254 спутника OneWeb. Для нормального функционирования системы спутникового интернета общий состав группировки должен быть доведён до 648 космических аппаратов.