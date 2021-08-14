Каракас, 14 августа, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал подписание документа о взаимопонимании между правительством и оппозицией страны, 13 августа состоявшееся в Мексике. Об этом он сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо и Николас Мадуро

Николас Мадуро «Мы приветствуем подписание меморандума о взаимопонимании между правительством Боливарианской Республики Венесуэла и Единой платформой оппозиции. Мы благодарим Мексику и Норвегию за их усилия во имя мира для венесуэльского народа».

В подписанном документе фиксируется согласие сторон с необходимостью гарантировать уважение политических прав граждан, снятия со страны санкций, мирного политического и социального сосуществования, отказа от насилия, защиты экономики и предоставления равных прав участия в выборах. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назвал диалог, начавшийся при посредничестве Норвегии, «возможностью достичь всеобъемлющего соглашения» ради прекращения страданий венесуэльского народа.

Напомним, что правительство Венесуэлы на переговорах в Мексике представляет делегация во главе с председателем парламента Хорхе Родригесом.

Ранее Мадуро заявил, что переговоры с оппозицией состоятся в случае соблюдения ряда условий. В их числе — отмена санкций западных стран, признание легитимности действующей власти, отказ от планов по организации государственных переворотов в республике и представление в переговорном процессе всех политических сил страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мексике с 13 по 16 августа пройдут переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, организованные при посредничестве Норвегии.