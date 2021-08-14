Нагасаки, Япония, 14 августа, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Японии рекомендации местных властей об эвакуации из-за угрозы оползней и затоплений, вызванных проливными дождями, продолжают действовать в отношении 1,22 млн жителей юго-западных префектур Нагасаки, Хиросима и Сага. Об этом 14 августа сообщает телеканал NHK.

Наводнение. Япония

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости»

За последние трое суток в ряде районов этих префектур выпала троекратная месячная норма осадков — до 800 мм. В связи с эти власти объявили в них пятый, наивысший уровень опасности.

По последним данным, в префектуре Нагасаки в результате схода оползня погиб один человек, двое пропали без вести. На помощь местным службам к месту бедствия выдвинулись около 160 японских военнослужащих.

По прогнозам метеорологов, затяжные ливни в пострадавших регионах могут продлиться ещё несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии предписание об эвакуации из-за ливней, вызывающих угрозу схода оползней и выхода рек из берегов, получили жители ещё двух префектур — центральной префектуры Ниигата и западной Эхимэ.