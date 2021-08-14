Челябинск, 14 августа, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В Челябинской области отмечается повышение уровня сероводорода в воздухе. Одной из причин стали пожары на территории Якутии, сообщил журналистам замглавы регионального минэкологии Виталий Безруков.

Mars.nasa.gov Выделение сероводорода

Из-за дыма в Челябинске и некоторых других районах Южного Урала фиксируется повышение концентраций взвешенных частиц, сероводорода, а также иных компонентов. В первую очередь на это повлиял слабый ветер.

Министерство экологии продолжает мониторинг ситуации. Как сообщало ИА REGNUM, дым природных пожаров Якутии добрался до Челябинска.