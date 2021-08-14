Манила, 14 августа, 2021, 07:23 — ИА Регнум. У побережья Филиппин 14 августа произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Пляж на Филиппинах

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 09:27 по местному времени (04:27 мск). Их эпицентр располагался в 140 километрах к юго-востоку от города Мати (105 тыс. жителей, провинция Восточный Давао, остров Минданао) и в 105 километрах к югу от Пондагитана (2100 жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

О пострадавших, разрушениях и угрозе цунами информация не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали сейсмологи в Голог-Тибетском автономном округе, распложённом в северо-западной китайской провинции Цинхай.

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