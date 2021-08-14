Нью-Йорк, США, 14 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 13 августа — последнего рабочего дня недели — сдержанным ростом. В лидерах — S&P 500.

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Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones подрос на символические 15,53 пункта (0,04%), до уровня 35 515,38 пункта. S&P 500 подорожал на 7,17 пункта (0,30%), поднявшись до уровня 4468,00 пункта. Nasdaq к завершению дня также прибавил скромные 6,64 пункта (0,04%), подорожав до уровня 14 822,90 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,06, до уровня $68,03 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 августа ростом, удержавшись от снижения на фоне негативных данных по производственной инфляции в США. В лидерах роста — Nasdaq.

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