Красноярск, 14 августа, 2021, 05:17 — ИА Регнум. В субботу, 14 августа, в Красноярске будет облачно, дождь, временами сильный, температура воздуха +15… +18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

17.mchs.gov.ru Дожди в Туве

В 08:45 на Театральной площади было +15 °C.

Ночью с 14 на 15 августа ожидается до +13… +14 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь.

Скорость ветра северной четверти 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В воскресенье, 15 августа, в Красноярске до +18… +20 °C днём и +11… +13 °C ночью, облачно, днём небольшой дождь.

В понедельник, 16 августа, в Красноярске ожидается до +19… +20 °C днём. Ночью — до +11…+13 °C. Облачно с прояснениями, ночью небольшой кратковременный дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 14 августа в центральных и южных районах Красноярского края, Эвенкийском муниципальном районе (МР), Хакасии, Туве местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, возможен град, шквалистое усиления ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/с.

В Эвенкийском МР сохраняется высокая пожарная опасность IV класса.