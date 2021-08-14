Альбукерке, США, 14 августа, 2021, 05:16 — ИА Регнум. В средней школе в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) 13 августа в результате стрельбы погиб ученик. Об этом со ссылкой на полицию сообщает газета The Washington Post.

Убийство

По её данным, во время обеденного перерыва между двумя 13-летними подростками произошла ссора, в ходе которой один из них начал стрелять из пистолета. Второй участник инцидента погиб.

Стрелявшего школьника задержала полиция. В настоящее время правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства преступления, выясняют, как у несовершеннолетнего оказалось оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании открывший стрельбу в Плимуте местный житель Джейк Дейвисон покончил с собой.