Тегеран, 14 августа, 2021, 07:54 — ИА Регнум. 13 августа землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера потрясло округ Баба Монир (провинция Фарс, южный Иран). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По данным сейсмологического центра Института геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло в 14:01 часов по местному времени на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился на 50,93 градуса долготы и 29,09 градуса широты.

Тем временем губернатор округа Мамасани Ягуб Аюби заявил, что на данный момент не обнаружено никаких данных о жертвах и ущербе имуществу.

Иран — одна из наиболее сейсмически активных стран в мире, место, где пересекаются несколько крупных разломов, которые охватывают не менее 90% территории страны. В результате этого землетрясения в Иране происходят часто и являются достаточно разрушительными.