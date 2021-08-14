Тегеран, , 07:56 — REGNUM Президент Ирана Ибрагим Раиси выбрал дипломата-ветерана Хоссейна Амирабдоллахяна в качестве следующего министра иностранных дел страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 августа.

Президент Ирана выбрал Хоссейна Амирабдоллахяна следующим министром иностранных дел. Если ему удастся завоевать вотум доверия парламента и стать министром иностранных дел, каким бы молодым и решительным он ни был, можно надеяться, что будет предпринято больше усилий в соответствии с политикой государства.

Несмотря на то, что он, возможно, выглядит молодым для этой должности, он достаточно опытен для того, чтобы возглавлять внешнюю политику страны с минимальными ошибками.

Доктор Амирабдоллахян является выпускником политических наук всех университетских уровней и получил докторскую степень в области международных отношений. Соответственно, он полностью знаком с теориями политической науки и политическими знаниями, что является не только преимуществом, но и необходимостью для министра иностранных дел.

Диссертация Амирабдоллахяна была посвящена иракскому вопросу, при этом с учётом его обязанностей в иракском департаменте министерства иностранных дел он обладает относительно обширными знаниями о политических, религиозных и этнических событиях в соседней стране.

Амирабдоллахян являлся послом Исламской Республики Иран в Бахрейне с 2007 по 2010 год, где у него была возможность проявить свою страсть к пониманию внутреннего механизма Совета сотрудничества стран Персидского залива.