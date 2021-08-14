Тегеран, 14 августа, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Подчеркнув, что границы Ирана полностью защищены, главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) отметил, что вооруженные силы страны, включая полицию, армию и КСИР, осуществляют мониторинг и контроль приграничных районов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 августа.

Выступая в кулуарах центра вакцинации в провинции Мешхед, главнокомандующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами подчеркнул, что главным приоритетом КСИР является поддержка медицинского персонала в борьбе с пандемией и расширение центров вакцинации по всей стране.

«Все объекты КСИР работают над борьбой с коронавирусом», — отметил Салами.

В другом месте своего выступления он подчеркнул, что границы страны находятся в полной безопасности.

«Вооруженные силы Ирана, включая полицию, армию и КСИР, осуществляют мониторинг и контроль границ, и в этом отношении не должно быть каких-либо опасений», — заявил генерал-майор.