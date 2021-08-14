Тегеран, , 08:07 — REGNUM 13 августа президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул, что обеспечение вакцинами является одним из приоритетов иранского правительства, при этом у страны нет никаких проблем с выделением средств на импорт вакцины против COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании Национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом, президент Ирана подчеркнул, что перед страной не существует никаких препятствий на пути импорта вакцины против коронавирусной инфекции.

«Импорт вакцин ускорился одновременно с производством отечественных вакцин, что является одной из приоритетных целей правительства», — отметил президент. Он выразил надежду, что большинство иранцев будут вакцинированы в короткие сроки за счет импорта вакцин.

«Нам необходимо соблюдать медицинские протоколы на траурных церемониях Мухаррама, при этом защита жизней людей является приоритетом действующего правительства», — подчеркнул президент.