Тегеран, 14 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. 13 августа заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в сообщении в Twitter, адресованном главе МИД Великобритании Доминику Раабу, заявил, что Соединенные Штаты заморозили сделку по освобождению заключенных. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Господин @dominicraab, Вы лучше, чем кто-либо другой, знаете, что сделка по освобождению 10 заключенных, включая Аноше Ашури, была заключена несколько недель назад, но ваши друзья в Вашингтоне заморозили ее», — написал Арагчи в своем аккаунте в Twitter.

«Ашури и еще 9 человек взяты Соединенными Штатами в заложники в политических целях. Надеюсь, вы объясните это своим собственным людям», — отметил он.

Арагчи сделал замечания, реагируя на сообщение Рааба в твиттере, в котором он заявил: «В 4-ю годовщину задержания Аноше Ашури я самым решительным образом призываю освободить Аноше и всех наших лиц с двойным гражданством, произвольно задержанных, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями».

«Их продолжающееся задержание совершенно неоправданно», — отметил он.