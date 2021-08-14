Тегеран, 14 августа, 2021, 08:05 — ИА Регнум. 13 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 96 742, причем 527 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончалось 527 иранцев, в результате чего общее число смертей достигло 96 742», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было обнаружено 39 119 новых случаев заражения COVID-19, при этом 4707 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 674 529 пациентов из общего числа 4 359 385 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

7154 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 14 445 642 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.