Тегеран, , 08:18 — REGNUM 13 августа официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде выразил обеспокоенность ростом насилия в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он призвал воюющие стороны защитить жизни невинных людей и гражданских лиц в сложившейся ситуации. «Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль город Герат», — отметил иранский дипломат, призвав стороны обеспечить полную безопасность дипломатов и помещений.

Он сообщил о постоянном контакте министерства с Генеральным консульством Исламской Республики Иран в Герате. Хатибзаде отметил, что иранские официальные лица следят за состоянием здоровья своих коллег.

Ранее генеральный директор по Западной Азии министерства иностранных дел Ирана заявил, что иранские дипломаты находятся в полной безопасности в генеральном консульстве Ирана в Герате, при этом официальные лица поддерживают с ними постоянную связь.

Напомним, что 12 августа силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили город Герат в Афганистане.