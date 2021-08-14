Тегеран, , 08:19 — REGNUM 13 августа генеральный директор по Западной Азии министерства иностранных дел Ирана заявил, что иранские дипломаты находятся в полной безопасности в генеральном консульстве Ирана в Герате, при этом официальные лица страны поддерживают с ними постоянную связь. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Генеральный консул, дипломаты и персонал консульства Исламской Республики Иран находятся в здравии», — написал Расул Мусави в своем аккаунте в Twitter. Он также отметил, что власти афганского города взяли на себя обязательство обеспечить полную безопасность консульства Ирана, а также иранских дипломатов и технического персонала.

В начале августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти. 12 августа силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили город Герат в Афганистане.