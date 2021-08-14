Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Министерство внутренней безопасности (DHS) США обвинило СМИ нескольких стран, включая Россию, в распространении ложных материалов о новом коронавирусе и вакцинах от него. Об этом говорится в распространённом 13 августа заявлении американского ведомства.

Вброс. Дезинформация. Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«К примеру, связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин, в некоторых случаях усиливая призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения», — утверждают в DHS.

Американское ведомство не приводит конкретных примеров и подтверждений этому обвинению, но делает вывод, что неправда в СМИ распространяется для увеличения разногласий между государствами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне дадут решительный отпор попыткам распространить дезинформацию об американских вакцинах против COVID-19.

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