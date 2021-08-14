Нью-Йорк, США, , 02:40 — REGNUM Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рискуют столкнуться с международной изоляцией Афганистана, если продолжат наступление, заявил 13 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Антониу Гутерреш Un.org

«Захват власти с помощью военной силы — проигрышная сделка. Это может привести только к затяжной гражданской войне или к полной изоляции Афганистана, — сказал генсек ООН. — Я призываю талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) немедленно прекратить наступление и добросовестно вести переговоры в интересах Афганистана и его народа».

Гутерриш заявил, что ситуация в Афганистане «выходит из-под контроля», и выразил надежду на то, что переговоры с представителями террористов в Катаре «восстановят путь к урегулированию конфликта».

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Ранее о возможном непризнании и международной изоляции создаваемого террористами Исламского Эмирата Афганистан предупредил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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