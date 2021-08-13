Москва, 14 августа, 2021, 02:25 — ИА Регнум. Плохая погода с ливнями, грозами, градом и шквалистым ветром придёт в несколько южных регионов России 14 и 15 августа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, непогода затронет Краснодарский край, Крым, Ростовскую, Саратовскую области, опасные дожди также пройдут 14−15 августа в Эвенкийском районе Красноярского края.

«14 августа, ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22−27 м/с. Это близко к ураганному ветру», — сказал метеоролог.

Сильные дожди, во время которых выпадет более 50 мм осадков, ожидаются в ночь на 14 августа на востоке Крыма, а в Краснодарском крае следует опасаться формирования смерчей над морем.

Такое же предупреждение Вильфанд сделал для Северной Осетии, Адыгеи, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии.

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