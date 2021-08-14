14 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Евгения Ким, , 09:02 — REGNUM Казахские националисты, организовывая «языковые патрули», пытаются подорвать имидж президента Касым-Жомарт Токаева. «По итогам акций они сделают выводы — можно ли раскачивать национал-патриотическую тему дальше и повышать ее градус до уровня Украины или Прибалтики», — казахстанский политолог Максим Казначеев рассказал в интервью ИА REGNUM о причинах и последствиях появления «языковых патрулей» в городах Казахстана.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: О чем говорит появление в Казахстане неизвестных людей, проверяющих у продавцов знание казахского языка? Это частная инициатива или показатель системных изменений во внутренней политике страны?

Проблемы обострения межнационального вопроса в Казахстане фиксируются давно. Есть определенные настроения в национал-патриотической среде, и есть запрос на подобную риторику. Некоторые лидеры общественного мнения пытаются зарабатывать на ней политические очки.

Если до недавнего времени мы говорили о разовых попытках саморекламы, как, например, в связи с инцидентом с избиением стюардессы, то создание «языковых патрулей» — это нечто иное.

Когда в нескольких городах Казахстана пытаются одновременно организовать акции по «проверке знаний языка» — это скоординированная кампания. В этом смысле заявление первого заместителя руководителя администрации президента по политическим вопросам Даурена Абаева показательно. Он заявил, что текущая ситуации находится в компетенции правоохранительных органов.

ИА REGNUM: То есть это правильная реакция?

Это логичная реакция. Озабоченность администрации президента Казахстана можно понять. Они видят, что фактически идет подрыв имиджа главы Казахстана Касым-Жомарт Токаева как человека, способного контролировать ситуацию в стране.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Оперативная реакция администрации показывает, что для них эта тема очень болезненна. Они понимают, что организаторы подобных акций бросают вызов статусу второго президента Казахстана как фигуры, которая обеспечивает внутриполитическую стабильность. Это во-первых.

Во-вторых, за инициативой «языковых патрулей» прячется попытка оказать давление на исполнительную вертикаль власти. Национал-патриотический сегмент запускает «пробный шар» и прощупывает реакцию властей. По итогам акций они сделают выводы — можно ли раскачивать национал-патриотическую тему дальше и повышать ее градус. Условно говоря, до уровня Украины или Прибалтики. Или же им сейчас на уровне правоохранительной и судебной систем поставят жесткий запрет.

ИА REGNUM: Кто организовал эту кампанию?

Пока сказать сложно. Наиболее вероятны два варианта. Первый — акцию организовали внутриполитические оппоненты президента Токаева из национал-патриотического сегмента. Второй — заказчиками акции выступили внешние игроки.

Чуть позже, когда в ситуации начнут разбираться правоохранительные органы, станет понятно, кто финансировал идею «языковых патрулей».

Пока я вижу, что эта кампания — калька с Украины. Подобного рода вещи мы видим в Киеве и Харькове. «Методичка» по языковым акциям в Казахстане пришла из Киева. На вопрос, кто решил внедрить украинские технологии в Казахстане — контрэлитные игроки или западные спонсоры, должны по итогам расследования ответить компетентные органы.

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ИА REGNUM: Насколько реализация подобных проектов рискованна для Казахстана?

Выигрышной реакции на происходящее нет. В зависимости от действий президента, он рискует поссориться либо с Москвой, либо с националистическими группами в Казахстане.

Ссора с националистическими группами означает, что они, не найдя поддержки у президента, переключатся на другого внутриэлитного лидера. Если же президент выберет статус консолидатора определенно настроенной части общества, он вступает в конфликт с Москвой со всеми вытекающими внешнеполитическими минусами.