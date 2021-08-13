Петропавловск-Камчатский, 14 августа, 2021, 02:09 — ИА Регнум. Камчатские спасатели обнаружили несколько тел пропавших туристов рядом с фюзеляжем вертолёта Ми-8 на дне Курильского озера, сообщили 14 августа в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.

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"В настоящее время с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолёта, который находится на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров. Вместе с тем, рядом с фюзеляжем вертолёта найдены несколько тел пропавших туристов», — говорится в сообщении.

Прорабатывается вопрос о поднятии тел на поверхность. Ликвидация последствий крушения вертолёта Ми-8 продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8, перевозивший туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, упал в Курильское озеро 12 августа. Шесть пассажиров и два члена экипажа смогли спастись и выплыли на поверхность.

Вертолёт обнаружили спустя сутки поисков, у него отломана хвостовая часть, основной корпус целый. Операция осуществляется силами аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота совместно с МЧС России и сотрудниками Кроноцкого заповедника.