Лондон, 14 августа, 2021, 01:46 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о начале операции «Питтинг», в ходе которой в Афганистане будет развёрнута миссия численностью 600 человек. Она направлена на поддержку эвакуации британских граждан и бывших британских сотрудников из воюющей страны, сообщили в пресс-службе британского оборонного ведомства.

Афганистан

«Защита британских граждан и обеспечение их безопасности при их отбытии из Афганистана является нашим главным приоритетом», — сказал глава Минобороны Великобритании.

Он добавил, что в течение нескольких недель военные сделают всё возможное, чтобы поддержать правительство Афганистана и тех, кто работал с ним более 20 лет.

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Напомним, в июле 2021 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о выводе войск из Афганистана, которые осуществляли миссию НАТО. Войска начали возвращать после резкого ухудшения обстановки, связанного с наступлением «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и захватом террористами афганских провинций.