Москва, 14 августа, 2021, 01:28 — ИА Регнум. Комплексная информационная система «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ») заработала в Москве и Московской области с 14 августа, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Система предназначена для контроля рабочего времени таксистов, в частности, для их защиты от переутомления и переработок.

«По закону каждый водитель может работать 40 часов в неделю, это чистое рабочее время не включает остановки на ремонт и перерывы на отдых», — напомнили в департаменте.

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Водителю для работы начала работы в системе потребуется зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), затем в КИС «АРТ» и получить соответствующий цифровой профиль.

Приоритет в распределении заказов по новой системе будет отдаваться зарегистрированным водителям.