Вашингтон, , 12:21 — REGNUM Госдеп США поддержал усилия стран Западных Балкан усилить «всеобъемлющую» региональную интеграцию в рамках проекта Open Balkan. Об этом 13 августа заявил неназванный служащий Госдепа США «Голосу Америки».

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Собеседник американского СМИ считает, что проект Open Balkan соответствует стандартам ЕС.

«Что касается инициативы Албании, Северной Македонии и Сербии под названием Open Balkan, и другие лидеры региона должны попробовать найти возможности для уменьшения торговых барьеров, увеличения экономической конкурентности, создание динамичной экономики на службе своих граждан», — заявил сотрудник американского Госдепа.

В заявлении тоже подчеркивается, что Балканы — это пространство больших и неиспользованных возможностей, что подтверждает и стремление его народов создать процветающий регион, полностью интегрирован в ЕС.

Напомним, что правительство сепаратистского Косово не желает присоединиться к инициативе Сербии, Северной Македонии и Албании, так как считает, что этот проект только замедлит евроинтеграцию региона.